Zonguldak\'ta Uzman Çavuş, Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde dün, Y.Y'yi (40) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.D'nin (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hayatını kaybeden bir çocuk annesi Y.Y'nin cenazesi, Muharremşah köyündeki mezarlığa defnedildi.

Olay

Nevşehir'de görevli jandarma uzman çavuş M.D. ile birlikte yaşadığı Y.Y, memleketleri Perşembe beldesine bağlı Muharremşah köyüne gelmişti. Burada, çift arasında çıkan kavga sonucu M.D. tabancayla Y.Y'ye ateş etmişti.

Y.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. ise gözaltına alınmıştı.