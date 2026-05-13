Zonguldak'ta Yaya Geçidinde Kaza

13.05.2026 18:01
69 yaşındaki B.A., yaya geçidinden geçerken minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

ZONGULDAK'ta yaya geçidinden karşıya geçerken minibüsün çarptığı B.A. (69) isimli kadın, yaralandı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan B.A. isimli kadına, S.U. idaresindeki 67 M 0139 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Yere düşen kadın, minibüs tekerleğini altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan B.A. için ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan B.A. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadının ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer yandan kaza, başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/Zonguldak,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

