Zonguldak'ta Ambulansa Yol Ver Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Ambulansa Yol Ver Kampanyası

Zonguldak\'ta Ambulansa Yol Ver Kampanyası

Zonguldak'ta "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

05.12.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, hasta taşıyan ambulanslar kadar hastaya gitmek için çaba sarf eden sağlık görevlilerine de yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Kendisine zaman zaman "Ambulans boş ama yine de sirenleri çalarak gidiyor" denildiğini hatırlatan Güner, şunları kaydetti:

"Niye siren çalıyor?' diye sitem etmeyin. Hastaya ulaşmak için çok aceleci davranıyoruz. Bir sağlık personelinin hastaya müdahale etmesi bekleniyor. Bu nedenle boşken de 'Niye siren çalıyor?' diye sitem etmeyin çünkü yaşam ile ölüm arasındaki çizgi çok ince. Şehir merkezlerinde hedefimiz, bize çağrı düştükten sonra 10 dakika, kırsalda da 30 dakika içerisinde ulaşmak. Kırsalda bunu sağlama oranımız daha yüksek ama şehir merkezinde bu oranı sağlamakta çok zorlanıyoruz. Çünkü şehir içi trafiğimiz sıkışık. Araçlarımız ilerlemekte çok zorluk çekiyor. Lütfen ambulans gördüğünüzde yol verin. Ambulansa verdiğiniz yol, aslında bir hayata yol vermektir."

Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Şehit Aileleri Derneğinden GMİS Genel Başkanı Yeşil'e ziyaret

Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Yorulmaz, tüm madencilerin gününü kutladıklarını, maden ve vatan şehitlerini rahmetle andıklarını ifade etti.

Yeşil de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkesi ve vatanı için mücadele ederken şehit düşen tüm maden ve vatan şehitlerini saygı, şükran ve rahmetle andı.

Konuşmaların ardından Yorulmaz, Yeşil'e üzerinde ismi yazılı ve dernek logosunun bulunduğu porselen kupa takdim etti.

OBA Perdesan, kentteki 3. Ar-Ge Merkezi'ni açtı

Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde 400 çalışanıyla yurt içi ve dışında perde üretimi gerçekleştiren OBA Perdesan, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıklarının onayıyla Zonguldak'ta 3. Ar-Ge Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Firmanın yöneticisi Yaman Altuğ, kurucu Yüksel Altuğ'un adının verildiği Ar-Ge Merkezi'nin sektörün geleceğine yönelik yapılan güçlü bir yatırım olduğunu belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de Batı Karadeniz'in parlayan yıldızı Karadeniz Ereğli'nin, güçlü sanayisi ile her zaman emeğin ve alın terinin müstesna diyarı olduğunu, bünyesinde barındırdığı demir-çelik fabrikası, maden ocağı ve emekçi balıkçıların bu ilçenin önemini simgelediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve ilçe protokolü, açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, zonguldak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Ambulansa Yol Ver Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:56 Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 19:50:59. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Ambulansa Yol Ver Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.