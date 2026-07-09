Zonguldak ve Bartın'a Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve Bartın için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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