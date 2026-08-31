Zonguldak ve Essen: Yeşil Dönüşüm Forumu

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) tarafından "Zonguldak ve Essen: Yeşil Dönüşüm ve Enerji Forumu" düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleşen forumun açılışında konuşan ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Zonguldak ile Almanya arasındaki tarihi bağlara dikkati çekti.

Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren Almanya'ya çalışmak amacıyla giden Zonguldaklıların iki kent arasında güçlü sosyal bağ oluşturduğunu belirten Demir, sosyal zeminin ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliğine dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu da Zonguldak ve Essen'in tarihsel ve ekonomik açıdan benzer özellikler taşıdığını söyledi.

Her iki kentin sanayileşme sürecinde yerin yüzlerce metre altından çıkarılan kömürün önemli rol oynadığını belirten Karasu, "Ruhr havzasının kalbi Essen ile Türkiye'nin, emeğin ve üretimin başkenti Zonguldak birbirini en iyi şekilde anlayacak sanayi bölgesi. Yıllar boyunca hem Essen hem Zonguldak, ağır sanayinin, demir, çelik ve kalkınmanın yükünü omuzladı ancak bugün dünya yeni bir eşikte. İklim krizinin getirdiği zorunluluklar, karbon ayak izini azaltma hedefleri ve sürdürülebilirlik vizyonu, sanayi kentlerini kaçınılmaz bir dönüşüme davet ediyor." diye konuştu.

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Fırat Birkan ise iki kent arasındaki ekonomik işbirliğinin farklı sektörlere yayılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen, iki kent arasındaki ilişkinin yalnızca Essen'in deneyimlerinin Zonguldak'a aktarılması şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini, Zonguldak'ın da enerji, sanayi ve bölgesel kalkınma konusunda önemli deneyimlere sahip olduğunu ifade etti.

Programın devamında "Kömür Madenciliğinden Günümüze Yapısal Dönüşüm", "Ruhr Bölgesinin Ekonomik Dönüşümü ve Potansiyeller", "Geleceğe Hazır Ekonomik Merkez Essen-İstihdam, Projeler ve Yeni Pazarlar", "Türk-Alman Enerji Ortaklığı", "Yeşil Çelik Üretim Yolculuğunda Sıfır Karbon Hedefi", "Yeşil Enerji ve Sürdürülebilir Isıtma Sistemleri", "Vitrifiye Üretimde Enerji Dönüşümü ve Hidrojen Denemeleri", "Enerji Dönüşümü ve Bölgesel Altyapı Projeleri" panelleri yapıldı.

Programa, Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, daire müdürleri, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.