Zorlu Kışta Erzurum Besicileri Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zorlu Kışta Erzurum Besicileri Mücadele Ediyor

Zorlu Kışta Erzurum Besicileri Mücadele Ediyor

Erzurum'un kırsal besicileri, dondurucu soğuklarda hayvanlarına su ve yem sağlayarak zorlu bir kış geçiriyor.

05.12.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un kırsal mahallelerindeki besiciler, zorlu kış koşullarında mesailerine devam ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kırsaldaki yerleşim yerlerinde geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kar ve dondurucu soğuk nedeniyle zor günler geçiriyor.

Son yılların en soğuk döneminin yaşandığı kentte, hayvanlarına su verdikleri yalaklardaki buzları kırarak güne başlayan besiciler, daha sonra büyükbaş hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Dondurucu soğukta ot ve yemleri kendi imkanlarıyla ahırlara taşıyan besiciler, kışın her türlü zorluğuna göğüs geriyor.

Aziziye ilçesi Alaca Mahallesi'nde besicilik yapan Sadık Dikbaş, kış mevsiminin çok zor geçtiğini, özellikle bu yıl karın erken yağdığını söyledi.

Aralık ayında "zemheri soğuk"ları yaşadıklarını anlatan Dikbaş, "56 yaşındayım, bu yaşıma kadar kasım ayında ilk defa böyle bir soğukla karşılaştım. Köyde yaşam çok zor geçiyor. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Belirli saatlerde hayvanların yemlerini hazırlıyoruz. Mayıs ayına kadar bu şekilde yaşayamaya devam edeceğiz." dedi.

Besicilerden Mustafa Söylemez de 120 evin bulunduğu köyün, kışın 30 haneye düştüğünü belirtti.

Muhammet Yördem ise kış şartlarında köyde yaşamın zorlu geçtiğini dile getirerek, "Sabah ezanıyla kalkıyoruz, hayvanlarımıza bakıyoruz. Erken saatlerden itibaren hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, erzurum, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zorlu Kışta Erzurum Besicileri Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
11:17 Esnaftan konum vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan iddialara yanıt Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
10:15 Turkcell’e büyük şok Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
16:32 Hazal Kaya’nın köpeği “Sherlock“ hayatını kaybetti Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti
16:30 Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
16:07 Esenyurt’ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber
15:56 Brad Friedel’dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt Brad Friedel'dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt
15:53 Ahmet Ercan’dan Antalya’daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
15:49 “Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak“ "Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
15:46 Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL’den Avrupa’ya kapış kapış satılıyor Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 12:14:40. #1.12#
SON DAKİKA: Zorlu Kışta Erzurum Besicileri Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.