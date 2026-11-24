AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Iğdır'da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi'nde Orta Koridor'un önemini anlattı. Orta Koridor'un Çin sınırından Orta Asya'ya, Hazar üzerinden Azerbaycan'a uzanan bir güzergah olduğuna işaret eden Zorlu, ulaşım ve demir yolu hatlarının da bu bağlantıyı güçlendireceğini belirterek, "Yüz milyarlarca dolar bir ticaret kapasitesini Gürcistan, Ermenistan dahil bu coğrafyamızın halklarının yaşam kalitesine sunma fırsatını bulacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı ile Iğdır Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi, Iğdır'da başladı. Kültür Merkezi'ndeki kongreye bölge ülkelerinden akademisyen, diplomat ve iş insanlarının katıldığı kongrede, Ermenistan Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Enstitüsü Program Direktörü Ruben H. Mehrabyan da yer aldı.

Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, programın Iğdır'da düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, Orta Koridor, bölgesel iş birliği, ekonomik kalkınma ve Kafkasya'da barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Iğdır'ın 3 ülkenin kesişme noktasında bulunması nedeniyle tarihi ve jeostratejik açıdan Kafkasya için büyük önem taşıdığını belirten Zorlu, "Burada Kafkasya ülkeleri olarak Orta Koridor'un hayata geçmesi için ne gibi iş birlikleri yapabileceğimizi, bu iş birliğinin hepimizin ortak üretimi ve ortak refahı için nasıl sonuçlar doğurabileceğini değerlendiriyoruz. Çok değerli akademisyenler, diplomatlar ve iş insanları 2 gün boyunca bildirilerini ortaya koyuyorlar. Bu önemli kongreyi önümüzdeki yıl Nahçıvan'da yapma kararı aldık" dedi.

ORTA KORİDOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, "Orta koridor dediğimiz yer Çin sınırından Orta Asya'ya, Hazar üzerinden Azerbaycan'a ve oradan inşallah bizim Zengezur Hattı dediğimiz o koridor inşa edildiğinde Azerbaycan'a karasını doğrudan Nahcıvan ve yani Iğdır'a bağlayacak bir hattan bahsediyoruz hem ulaşım hem demir yolu hatlarıyla. Yüz milyarlarca dolar bir ticaret kapasitesini Gürcistan, Ermenistan dahil bu coğrafyamızın halklarının yaşam kalitesine sunma fırsatını bulacağız. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim. Terörsüz bölge, Terörsüz Türkiye hedefinin çok önemli bir vizyon olduğunu bugün burada herkes müşahede etti. Çünkü Iğdır'da ülkemizi aşan bölgemizi huzur ve barışı ekonomik temelli ve somut bir biçimde konuşmaya başladık. İşte bu huzur ve barış ikliminin tahkim edilmesini, başarıyla sonuçlanmasını ülkemize yakışır bir duruşla nihayete taşınmasını diliyorum" diye konuştu.

Ermenistan'dan kongreye katılımcıların bulunmasının da önemli olduğunu belirten Zorlu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin sarsılmaz bir birliktelik ve iradeye dayandığını kaydetti. Karabağ Zaferi'nin ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış anlaşmasına yönelik sürecin önemine değinen Zorlu, Azerbaycan'ın ortaya koyduğu iradenin belirleyici olduğunu söyledi.

'OLUMLU AÇIKLAMALARI TAKİP EDİYORUZ'

Ermenistan'ın son dönemde yaptığı olumlu açıklamaları memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden Zorlu, şunları söyledi:

"Ermenistan'dan da burada katılımcılar vardı. Elbette Türkiye-Azerbaycan ilişkileri çok farklı bir bağlamdadır. Sarsılmaz bir birliktelik iradedir. Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan ile Ermenistan'ın nihai barış anlaşmasına gidişi bu konuda öncelikle Azerbaycan devletinin duruşu, ortaya koyduğu irade bizim için çok çok önemlidir. Çok ciddi bir belirleyicidir. Bununla birlikte Ermenistan'ın son dönemde yaptığı olumlu açıklamaları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu iki devletin arasında nihai bir anlaşma gerçekleşir ve Kafkasya'da Türkiye olarak biz bu barış ve huzur ikliminin bu kapasitenin her bir devletimize yayılmasını arzu ediyoruz. Bu gelişmelerin ülkeler için hayırlar getireceğini diliyoruz."