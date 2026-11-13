Zorunlu kış lastiği yaklaşırken Muş'ta sürücüler lastikçilere akın etti - Son Dakika
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Zorunlu kış lastiği yaklaşırken Muş'ta sürücüler lastikçilere akın etti

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Muş'ta kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle oto lastikçilerde kışlık lastik değişiminde yoğunluk yaşanıyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması yaklaşırken sürücüler iş yerlerine geliyor, ustalar artan talebi karşılamak için aralıksız çalışıyor.

Muş'ta kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle oto lastikçilerde kışlık lastik değişimi yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte araçlarını kış şartlarına hazırlamak isteyen sürücüler, oto lastikçilerinin yolunu tutuyor.

İş yerlerinde yoğunluk yaşanırken ustalar, araçların yazlık lastiklerini kışlık lastiklerle değiştiriyor. Lastik değişiminin yanı sıra yağ ve antifriz kontrollerini de yapan ustalar, artan talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Aracına kışlık lastik taktıran Mehmetcan Aslan, kış lastiği kullanımının hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Muş'ta kış şartlarının ağır geçtiğini belirten Aslan, "Kar yağışının ardından havalar da soğudu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma olabiliyor. Hem kendi can güvenliğimiz hem de diğer sürücülerin güvenliği için kışlık lastiklerimizi taktırıyoruz. Sürücülerin kışlık lastik olmadan trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Oto lastik tamircisi Yasin Tuğal ise kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle işlerinde yoğunluk oluştuğunu ifade etti.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının yaklaşmasıyla sürücülerin değişim için iş yerlerine geldiğini anlatan Tuğal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarının kışlık lastiklerini taktırmak için geliyor. Biz de bu yoğunluğa yetişebilmek için aralıksız çalışıyoruz. Muş'ta kış şartları oldukça ağır geçiyor. Özellikle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerimizin kışlık lastiklerini ihmal etmemesi gerekiyor. Şu anda işlerimiz oldukça yoğun. Bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz. İsteğimiz, herkesin kışlık lastiklerini önceden değiştirerek yollara güvenli şekilde çıkması."

Kaynak: AA
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