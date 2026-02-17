Menderes'te Heykel Sergisi Açıldı

(İZMİR) – Menderes Belediyesi, sanatçı Zübeyde Ergin'in kişisel heykel sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi'nin Özdere'de hizmete açtığı Atatürk Kültür Merkezi, bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Sanatçı Zübeyde Ergin'in kişisel heykel sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışın ardından sergiyi sanatseverler ve çocuklar gezdi. Ergin, ziyaretçilere eserlerinin hikayesini anlattı. Vatandaşlar sergide yer alan çalışmaları inceledi.

Özdere Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergi, 24 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergi hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Sanatı Menderes'te her zaman yaşatıyoruz. Yine harika bir sergiyi vatandaşlarımızla buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Zübeyde Hocamızın yılların tecrübesi ve birikimi ile anlam dolu eserlerini vatandaşlarımızın kaçırmamasını tavsiye ediyorum" dedi.