Zübeyde Gülen'in Çiçek Cenneti - Son Dakika
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Zübeyde Gülen'in Çiçek Cenneti

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Zübeyde Gülen, 3 yılda bahçesinde 500'den fazla çiçek yetiştirerek evini çiçek cennetine dönüştürdü.

06.12.2024 09:30
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Evinin her tarafında çiçek eken kadın, 500'ten fazla farklı çiçek yetiştirmeyi başardı

Zübeyde Gülen: "Bahçem 3 yılda bu hale geldi ve çiçeklere sevgimi verdiğim için bu kadar çok yetişiyor"

Eşi Vehbi Gülen: " "Evimizin önünü çiçeklerle süslenmiş halde olunca gelen giden hayran kalıyor"

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve 6 yıldır çiçeklere merak saran yapan Zübeyde Gülen, doğal hayvan gübresiyle son 3 yılda yetiştirdiği 500'e yakın çiçek çeşidiyle evini ve bahçesini adeta çiçek cennetine dönüştürdü.

Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde yaşayan Zübeyde Gülen, yaklaşık 6 yıl önce çiçeklere merak sarmaya başladı. Çiçekleri tohum olarak veya fide olarak alıp yetiştiren Gülen, bahçesini son 3 yılda adeta çiçek cennetine dönüştürdü. Bahçesinde yaklaşık 500 farklı çiçek çeşidi yetiştiren Gülen, "Çiçeklerimden birinin bir dalı kırılsa anlarım ve çok üzülürüm" ifadelerini kullanarak çiçeklerine olan sevgisini dile getirdi.

"Çiçek bakmayı seviyorum ve çiçeklerim çocuğum gibiler"

Bahçesinde 500'e yakın farklı çeşit çiçek yetiştirdiğini dile getiren Gülen, "Çiçekleri, 6 yıldan beri devamlı ve daha fazla seviyorum. Çiçekleri araştırıyorum ve topluyorum. İnternetten görüp alıyorum. Çiçek hobim var ve onları çok seviyorum. Bahçemde 500 farklı çeşit çiçeklerim var. Sabahları kalkıyorum ve çiçeklerimin yanına geliyorum. İkindi vaktinde tekrar gelip çiçeklerin hangisi çürümüş veya kırılmış onlarla ilgileniyorum. Çiçekleri suluyorum ve bakımını yapıyorum. Çiçek bakmayı seviyorum. Çiçeklerim çocuğum gibiler. Çiçekleri eşimde seviyor ve bazen o da bakımında yardımcı oluyor. Komşular ve misafirler gelip alıyorlar. Eğer satış yapsaydım çok kazanırdım. Kim gelirse veriyorum" dedi.

"Çiçeklerimden birinin bir dalı kırılsa anlarım ve çok üzülürüm"

Bahçesini yaklaşık 3 yıla yakın sürede son haline getirdiğini ifade eden Gülen, "Çiçekleri 6 yıl önce satıyordum ama şimdi hiç satmıyorum. Bazen çiçekçilerde tohum ve bir dal alıp ekiyorum. Çiçekleri çoğaltıyorum. Bahçemde; vagonya, çanta çiçeği, bir günlük gelin, camgüzelleri, sardunya ve kaktüslerim gibi çok var. Çiçeklerle ilgilenince kuş gibi oluyorum ve çok zevk alıyorum. Çiçeklerimden birinin bir dalı kırılsa anlarım ve çok üzülürüm. Kırılan dalı alıp başka yere ekiyorum. Bahçem 3 yılda bu hale geldi. Çiçeklere sevgimi verdiğim için bu kadar çok yetişiyor. Çiçekler sevgimi anlıyorlar ve anlamazlarsa bu kadar coşmazlardı. Çiçekleri yetiştirirken ilaç kullanmıyorum. Onun yerine hayvan gübresi kullanıyorum" şeklinde konuştu.

"Evimizin önünü çiçeklerle süslenmiş halde olunca gelen giden hayran kalıyor"

Çiçek bakımını eşiyle birlikte yaptığını ifade eden kocası Vehbi Gülen, "Eşime önceden çiçeklere zaman harcıyor diye kızıyordum ama çiçekler güzel olup herkes görmeye gelince bende çok sevmeye başladım. Bende yardım ediyorum. Çiçekleri suluyoruz, gübreliyoruz ve çoğaltıyoruz. Bence bu bahçede 500 üzerinde farklı çeşit çiçekler var ama sayısını tam olarak bilmiyorum. Evimizin önünü çiçeklerle süslenmiş halde olunca gelen giden hayran kalıyor. Bende sürekli eşime destekte bulunuyorum. Çiçeklerin fotoğraflarını çekiyorum ve gördüğüm bir çiçek varsa alıp getiriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zübeyde Gülen'in Çiçek Cenneti - Son Dakika

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