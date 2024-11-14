Zuckerberg ve T-Pain'den Romantik Rap

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Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ile tanışma yıl dönümünü kutlamak için ABD'li şarkıcı T-Pain ile rap şarkı yaptı.

ABD basınındaki haberlere göre, Meta Üst Yöneticisi Zuckerberg ve gerçek adı Faheem Rashad Najm olan T-Pain, Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon ve müzik grubu East Side Boyz'un "Get Low" isimli rap parçasının farklı bir versiyonunu kaydetti.

Zuckerberg, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, "Priscilla ile bir üniversite partisinde ilk tanıştığımda 'Get Low' çalıyordu. Bu yüzden her yıl tanışma yıl dönümümüzde bu şarkıyı dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eşiyle tanışma yıl dönümünü kutlamak için T-Pain ile oluşturduğu şarkıyı "Z-Pain" adı altında yayımlayan Zuckerberg'in paylaşımında, T-Pain ile bir kayıt stüdyosunda şarkı üzerinde çalışırken çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Zuckerberg'in eşi Chan ise yaptığı açıklamada, bu jesti "çok romantik" olarak nitelendirdi.