Zuhal Olcay'a Sinema Onur Ödülü - Son Dakika
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Zuhal Olcay'a Sinema Onur Ödülü

44. İstanbul Film Festivali'nde Zuhal Olcay, 'Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü.

28.01.2025 13:46
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 11-22 Nisan'da düzenlenecek "44. İstanbul Film Festivali"nde verilen "Sinema Onur Ödülü"nün sahibi açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sinemaya gönül ve emek veren isimlere sunulan ödül, bu yıl oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay'a verilecek.

Sanatçıya ödülü 11 Nisan'da düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek.

Zuhal Olcay hakkında

Yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran usta oyuncu ve şarkıcı Olcay, Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu.

Başarılı sanatçı, 1980'li yıllarda ilk televizyon filmi "Sönmüş Ocak"ta, 1985'te ise "Parmak Damgası" adlı dizide ve "Amansız Yol" filminde rol aldı.

Ekranın yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan sanatçı, 1986'da kendisine Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü kazandıran "Martı" oyununda, 1989'da da şarkıcılık kariyerinin başlamasında büyük etkisi olan "Evita" müzikalinde izleyiciyle buluştu.

Zuhal Olcay, 1989'da rol aldığı "Sahte Cennete Veda" filmindeki performansıyla Almanya'da "Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu.

Orhan Pamuk'un "Kara Kitap" romanından uyarlanan, İstanbul Film Festivali'nde "Yılın En İyi Türk Filmi" ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödüllerini kazanan 1991 yapımı "Gizli Yüz" ile oyunculuğa devam eden sanatçı, 2002'de "Hiçbiryerde" filmiyle başta İstanbul Film Festivali olmak üzere yurt içi ve yurt dışında pek çok ödül kazandı.

"Kel Diva" (2024) oyunuyla 26.? ?Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü" başta olmak üzere birçok ödüle değer görülen Olcay, 2024'ten bu yana Oyuncular Sendikası Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zuhal Olcay'a Sinema Onur Ödülü - Son Dakika

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