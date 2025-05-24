Zülfü Livaneli: Kültür Solun Tek Silahı - Son Dakika
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Zülfü Livaneli: Kültür Solun Tek Silahı

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24.05.2025 12:46
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Zülfü Livaneli: Kültür Solun Tek Silahı
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Livaneli, Avrupa'nın ırkçı demokrasilere dönüşümüne karşı çıkarken, kültürün sol için önemi vurguladı.

(İSTANBUL) - Sanatçı, yazar ve eski milletvekili Zülfü Livaneli, "Göç asla bitmeyecek bir olgudur. Ancak Avrupa ülkelerinin bu harekete karşı ırkçı demokrasilere dönüşmesini kabul edemeyiz" dedi. Dayanışma ruhunun önemine ve kültürün sol siyaset açısından taşıdığı merkezi role dikkati çeken Livaneli, "Gramsci'nin de dediği gibi, sağ ne yaparsa yapsın kültürel hegemonya kuramayacaktır" ifadesini kullandı.

Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısının ikinci gününün açılışında ana konuşmacı olarak yer alan sanatçı, yazar ve eski milletvekili Zülfi Livaneli, konuşmasında "Bugün sağın elindeki temel araçlar din, milliyetçilik ve sermayedir. Solun ise tek bir silahı vardır: kültür" dedi. İtalyan düşünür Antonio Gramsci'nin kültürel hegemonya teorisine atıfta bulunan Livaneli, sağ ideolojilerin hiçbir zaman kültürel üstünlük kuramayacağını vurguladı. Livaneli, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği de dahil olmak üzere uzun bir süre siyasetin içinde yer aldım. Ancak kendime en çok yakıştırdığım kimlik, bir kültür insanı olmaktır. Gençliğimden bu yana kendimi bir sosyalist olarak tanımladım. Dünyayı daha yaşanabilir kılmak için yazılar yazdım. Çünkü inanıyorum ki, dünya diktatörlerin değil, halkların olmalıdır.

Yıllar boyunca Federico Mayor Zaragoza ile birlikte UNESCO'nun kültürel barış programında çalıştım. Türkler ile Yunanlar, Türkler ile Kürtler, Türkler ile Ermeniler ve tüm halklar arasında barışı tesis etmeye yönelik çalışmalarda bulundum. Bu yaklaşımım, zaman zaman beni zorluklarla, sürgünlerle ve müdahalelerle karşı karşıya bıraktı. Ancak tüm bu sorunlara rağmen sosyalizme olan inancımı kaybetmedim.

Bugün sağın kullandığı temel araçlar din, milliyetçilik ve sermayedir (para). Solun ise tek bir silahı vardır: kültür. Gramsci'nin de dediği gibi, sağ ne yaparsa yapsın kültürel hegemonya kuramayacaktır.

Ben, sizlerin kültürle olan bağını daha da güçlendirmek istiyorum. Çünkü sizlerin en doğal müttefikleri, yazarlar, şairler, müzisyenler ve sanatçılardır. Pablo Neruda, Nazım Hikmet, Mayakovski, Yannis Ritsos gibi büyük şairler, sosyalizm fikrini diri tutmak için mücadele etmiştir.

Yakın zamanda Granada'da, Federico García Lorca adına verilen bir ödül aldım. 38 yaşında faşistler tarafından öldürülen bu büyük şairin adını taşıyan ödül, benim için çok anlamlıydı.

" Türkiye'nin demokrasi mücadelesine destek vermeniz, sizden en büyük ricamdır"

Zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde dayanışma ruhunu korumanız ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesine destek vermeniz, sizden en büyük ricamdır. Bireyselliğin yükselişte olduğu dünyamızda, dayanışma hiç olmadığı kadar önemlidir.

Avrupa'daki yükselen otoriter ve ırkçı eğilimlere sıkça dikkat çekiyorum. Öte yandan göç, kutuplaşmış dünyamızda giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Bu hareketliliğe karşı Avrupa ülkelerinin ırkçı demokrasilere dönüşmesini kabul edemeyiz. Göç durmayacak bir olgudur, buna rağmen insan haklarını ve demokrasi ilkelerini korumalıyız.

Değerli yoldaşlarım, sosyalizm ve enternasyonalizm ilkelerini bir araya getirdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Sizlerin varlığı, kapitalist popüler kültürün saldırılarına karşı hepimize güç veriyor.

Daha iyi bir dünya kurmak için yaptığınız tüm çalışmalarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zülfü Livaneli: Kültür Solun Tek Silahı - Son Dakika

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