Zurabişvili: AB'ye Katılım Halkın İradesi

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde Avrupa Birliği (AB) yanlısı protestoların halkın gerçek iradesini yansıttığını ifade etti.

Zurabişvili, Avrupa Parlamentosunda, Başkan Roberta Metsola'nın daveti üzerine Genel Kurula hitap ederek, ülkesinde 14 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu.

Ülkesinde hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararına karşı devam eden gösterilere dikkati çeken Zurabişvili, hükümeti "halkın iradesinden sapmakla" suçladı.

Zurabişvili, Gürcü halkının Avrupa'ya olan bağlılığını ve halkın gerçek iradesini tutarlı bir şekilde gösterdiğini vurguladı.

Ülkesinde parlamento seçimlerinin yenilenmesi gerektiği mesajını veren Zurabişvili, AB'den bunu desteklemesini istedi.

Zurabişvili, aksi halde Avrupa'nın daha büyük bir krizle baş etmek zorunda kalacağını kaydetti.

AB'nin gücünü kullanarak gidişatı çevirmesi gerektiğini savunan Zurabişvili, "Avrupa 3,7 milyonluk bir ülke üzerinde nüfuzunu kullanamıyorsa, 21. yüzyılın devleriyle nasıl rekabet etmeyi bekleyebilir?" dedi.

Gürcistan'daki durum

Gürcistan'ın 2018'de doğrudan halk tarafından seçilen son Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin görev süresi 29 Aralık'ta doluyor.

14 Aralık'ta parlamentonun seçtiği yeni Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'ye görevi devretmesi gereken Zurabişvili, bunu yapmayı reddediyor.

Zurabişvili, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini tanımadığını, dolayısıyla seçilen yeni cumhurbaşkanının da meşru olmadığını ve seçimlerin yenilenmesi gerektiğini savunuyor.

Öte yandan Gürcistan'da halk 21 gündür, hükümetin aldığı AB ile müzakereleri erteleme kararına karşı protestolarını sürdürüyor.

Zurabişvili, halk ile kendisinin taleplerinin örtüştüğünü, hükümetin ülkeyi AB yolundan geri çevirmeye çalıştığını iddia ediyor.