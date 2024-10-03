Zürih\'te Yaralanan Aras\'ın Durumu İyi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, 1 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentinde anaokulu öğrencilerine yapılan saldırıya ilişkin, "Zürih'te 1 Ekim'de anaokulu öğrencilerine yapılan bıçaklı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki vatandaşımız Aras'ın sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Zürih'te 1 Ekim'de anaokulu öğrencilerine yapılan bıçaklı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki vatandaşımız Aras'ın sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Zürih Başkonsolosluğumuz, aile ile temas halinde süreci yakından takip etmektedir. Aras'a acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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