2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hırsızlık hükümlüsü Antakya'da tutuklandı

2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hırsızlık hükümlüsü Antakya'da tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada, hırsızlıktan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Antakya'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, “Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö. isimli şahıs Antakya’da yakalandı.
Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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