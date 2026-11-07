Ali Hızar, Avrupa'daki Kayseri dernekleri AKİB çatısında birleşmeye çağırdı - Son Dakika
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Ali Hızar, Avrupa'daki Kayseri dernekleri AKİB çatısında birleşmeye çağırdı

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Ali Hızar, Avrupa\'daki Kayseri dernekleri AKİB çatısında birleşmeye çağırdı
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Ali Hızar, Avrupa'daki Kayseri derneklerini AKİB çatısında birleşmeye çağırdı. Çağrıda ticari, sosyal ve kurumsal temsilin tek merkezde toplanması, çalışmaların gençlik, eğitim ve kadın istihdamını kapsayan somut projelerle yürütülmesi hedeflendi.

Ali Hızar tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’daki Kayserililerin ticari, sosyal ve kurumsal temsilinin tek merkezde birleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Sivil toplum çalışmalarının tabela düzeyinde kalmaması, somut projeler ve hizmetler üzerinden yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Çağrıda, derneklerin ayrışmak yerine güçlerini birleştirmesi, ortak sorunların birlikte dile getirilmesi ve ticari birikimlerin ortak platformlarda değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca organizasyonun sadece ticaretle sınırlı kalmayıp; gençlik, eğitim, kadın istihdamı ve sosyal sorumluluk projelerini de kapsayacak bir yapıda sürdürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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