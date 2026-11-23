Antakya'da 5 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmada hakkında 5 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.'yi Antakya'da yakaladı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında 5 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. Antakya’da yakalandı.
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan arandığı belirtilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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