Antakya'da dini istismardan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Antakya'da dini istismardan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Antakya'da dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıktan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgilere göre, "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, Antakya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Antakya'da dini istismardan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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