Antakya'da dini istismardan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antakya'da dini istismardan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıktan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
Edinilen bilgilere göre, "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, Antakya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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