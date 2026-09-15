Hatay Dörtyol'da silahla tehdit suçundan aranan T.T. yakalanıp tutuklandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, silahla tehdit suçundan aranan T.T. Dörtyol'da yakalandı. Gözaltına alınan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, silahla tehdit suçundan aranan T.T. isimli şahıs Dörtyol’da yakalandı.
Gözaltına alınan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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