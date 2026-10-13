Hatay Kumlu'da bir evde 3.578 gram yasaklı madde ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Hatay Kumlu'da bir evde 3.578 gram yasaklı madde ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Kumlu Aktaş Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 1 şahsın evinde arama yaptı. Aramada 3.578 gram yasaklı madde, 1 kök kenevir ve 1 hassas terazi ele geçirildi; 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Kumlu ilçesi Aktaş Mahallesinde ikamet eden A.G. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

Şahsın evinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda; 3.578 gram yasaklı madde, 1 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 1 şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Hatay Kumlu'da bir evde 3.578 gram yasaklı madde ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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