"0 faizli kredi" tuzağı: 1,5 milyonluk vurgun
“0 faizli kredi” tuzağı: 1,5 milyonluk vurgun

14.04.2026 15:54
Sosyal medyada yayılan sahte kredi ilanına kanan bir vatandaş 1 milyon 499 bin TL dolandırıldı. Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden yayılan “0 faizli kredi” ilanları bir vatandaşı daha mağdur etti. Afyonkarahisar’da yaşanan olayda, yüksek meblağlı kredi vaadiyle tuzağa düşürülen vatandaşın yaklaşık 1,5 milyon TL dolandırıldığı ortaya çıktı. Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelileri yakalayarak adalete teslim etti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BÜYÜK DOLANDIRICILIK

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu olayın detayları ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde bir vatandaşın sosyal medya platformlarında yer alan “0 faizli kredi” ilanına başvurduğu ve bu süreçte toplam 1.499.770 TL dolandırıldığı tespit edildi.

Dolandırıcıların, güvenilir görünüm oluşturmak için çeşitli yöntemler kullandığı ve mağduru aşamalı şekilde ödeme yapmaya yönlendirdiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın aydınlatılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Afyonkarahisar ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılan benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Faruk Kılınç

