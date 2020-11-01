01 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

00:45 Suçlu

02:45 Kaçak

03:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04:30 Kaçak

05:00 Gelinim Mutfakta

05:45 Küçük Ağa

07:00 Ankara'nın Dikmeni

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

08:45 Arda'nın Mutfağı

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Arka Sokaklar

16:00 Sadakatsiz

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Suçlu