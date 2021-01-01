Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Neredesin Firuze
01:30 Yatıya Misafirim Var
02:45 Kahpe Bizans
03:45 Son Darbe
04:15 Yatıya Misafirim Var
05:00 Gelinim Mutfakta
06:00 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel
20:00 Arka Sokaklar
23:30 Beyaz Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika