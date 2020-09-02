02 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

02 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı
02 Eylül 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:45 Leyla ile Mecnun
01:20 Hangimiz Sevmedik
02:25 52 Hafta
02:50 Hangimiz Sevmedik
03:35 Tövbeler Olsun
03:55 Tozkoparan
05:25 Aslan Ailem
08:25 Yeşil Deniz
10:45 Tozkoparan
12:25 Hangimiz Sevmedik
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Can Dostlar
20:00 Benim Adım Melek
22:10 Tövbeler Olsun
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