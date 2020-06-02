02 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:15 Diriliş Ertuğrul

02:45 52 Hafta

03:05 Soru Küpü

03:10 Ege'nin Hamsisi

04:40 Ferhunde Hanım ve Kızları

04:40 Seksenler

05:35 Sağlıklı Mutfak

06:20 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı

21:50 Yeşil Deniz

22:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:45 Soru Küpü

23:50 Leyla ile Mecnun