02 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Bizim İçin Şampiyon

01:45 Baraj

03:15 Bay Yanlış

03:45 Kadın

05:00 Şevkat Yerimdar

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Çocukluk

12:45 Memet Özer ile Mutfakta

13:30 Benden Söylemesi

13:45 Temizlik Benim İşim

15:30 Mucize Doktor

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bizim İçin Şampiyon

20:00 Yasak Elma

22:45 Öğretmen