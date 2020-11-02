Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Bizim İçin Şampiyon
01:45 Baraj
03:15 Bay Yanlış
03:45 Kadın
05:00 Şevkat Yerimdar
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Çocukluk
12:45 Memet Özer ile Mutfakta
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Mucize Doktor
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bizim İçin Şampiyon
20:00 Yasak Elma
22:45 Öğretmen
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika