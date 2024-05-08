Kim Jong Un\'u yıkan ölüm! Kuzey Kore propaganda ustasını kaybetti

Dünya

"Böyle bir senaryonun asla parçası olmayacağız"

Kuzey Kore'de Kim hanedanını yaratan adam olarak bilinen propaganda ustası Kim Ki Nam 94 yaşında öldü. Nam, İktidardaki Kim hanedanı etrafında bir kişilik kültü inşa etmek de dahil olmak üzere, totaliter devlette propaganda çabalarına liderlik etmek için onlarca yıl harcamıştı.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

Devlet medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Çarşamba günü erken saatlerde cenazesine katıldığı ve rejime "sınırsızca sadık kalan kıdemli devrimciyi" andığı belirtildi.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, onu Nazi Almanyası'nın ünlü propaganda bakanı Joseph Goebbels'e benzettiği Nam için "Bir yalanı yeterince sık tekrarlarsan o gerçek olur" sözünü hatırlatı.

KİM YONG İL'İN SAĞ KOLUYDU

Kim Ki Nam'ın, Kuzey ve Güney Kore'de en yaygın olan aile adını paylaşmasına rağmen iktidardaki ataerkillikle hiçbir kan bağı yoktu.

1966 yılında Pyongyang'ın Propaganda ve Ajitasyon Departmanı müdür yardımcılığına atandı ve burada mevcut lider Kim Jong Un'un selefi ve babası Kim Jong Il ile yakın çalıştı.

Kim Ki Nam daha sonra departmanın başına geçti ve şu anda dünyanın en uzun süredir devam eden aile hanedanına hizmet ederken ülkenin mesajlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

KUZEY KORE'NİN KURUCU BABASINI DESTEKLEDİ

Nam, 1970'lerde devletin sözcüsü Rodong Sinmun gazetesinin başına getirildi. Pyongyang'ın siyasi kültürü üzerine bir site olan Kuzey Kore Liderlik İzleme Örgütü'ne göre, Kuzey Kore'nin kurucu babası olarak görülen Kim Il Sung'un ülke tarihindeki rolünü belirlemeye ve Kim Jong Il'in liderliğini desteklemeye yönelik girişimlere öncülük etti. .

Kim Ki Nam'ın denetlediği propaganda departmanı, eyalet dışında iletişim ve bilgi akışı üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Müzik ve filmler de dahil olmak üzere Güney Kore ve Batı eğlencelerini yasaklayan Nam'ın kendisiydi.

KOT PANTOLONU YASAKLADI

Devlet televizyonu, BBC'nin bahçıvanlık programında İngiliz sunucu Alan Titchmarsh'ın pantolonunu bulanıklaştırmıştı çünkü kot pantolon ülkede Batı ve özellikle de Amerikan emperyalizminin sembolü olarak görülüyordu.

Seul'deki Ewha Üniversitesi'nden profesör Leif-Eric Easley, Kim Ki Nam'ın ölümünün Kuzey Kore propagandası için "bir dönemin sonu" olduğunu söyledi.