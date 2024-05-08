Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada beton tankerinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından tanker sürücüsü Mehmet Göğüş ve minibüs sürücüsü Latif Örs'ün ifadeleri ortaya çıktı. Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu ve tansiyon hastası olduğunu belirterek gözlerinin karardığını söyledi. Örs ise kamyonun hızının o kadar yüksek olduğunu ve lastiklerin yerden kesildiğini ifade etti.

08.05.2024 09:29  Güncelleme: 10:13
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın ardından tanker sürücüsü Mehmet Göğüş'ün ifadesi ortaya çıktı. Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu ve tansiyon hastası olduğunu ifade ederek gözlerinin karardığını söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın ardından her iki sürücünün ifadeleri ortaya çıktı. Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu belirtirken minibüs sürücüsü Latif Örs, "Kamyon o kadar hızlıydı ki lastikleri yerden kesilerek adeta uçarak bize doğru geliyordu" dedi.

Tanker sürücüsü, 9 kişinin can verdiği kazayı hastalığına bağladı

"TANSİYON HASTASIYIM, GÖZLERİM KARARDI"

Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş, "Narlı ilçesinden Kalesan firmasına ait araçla firmaya ait beton maddesini yükleyerek İslahiye'de bulunan Güçlü beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru giderken ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Tanker sürücüsü, 9 kişinin can verdiği kazayı hastalığına bağladı

"KAMYON ADETA UÇARAK BİZE DOĞRU GELİYORDU"

Minibüs sürücüsü Latif Örs, "27 K 5127 Plakalı yolcu minibüsünde Hatay yolu istikametinde ilerlerken ağabey mevkiinde karşı şeritten hızla beton mikser aracının bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Kamyonun hızı o kadar yüksekti ki lastiklerin yerden kesildiğini gördüm. Araç uçar vaziyette bize doğru geliyordu. Durumu fark eder etmez aracı sağa doğru kırdım. Kaçmaya çalıştım ancak kaçamadık. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket ettim" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep\'te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

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