Apartman Yöneticisi Komşusuna Pusu Kurdu ve Vurdu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi tadilat meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu eşi ve çocuğunun yanında pusu kurarak tabancayla vurdu. Yaralanan adam, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan komşu ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

TARTIŞMA MESAJLA BAŞLADI

Olay, saat 07.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. 64 yaşındaki bina yöneticisi emekli astsubay başçavuş M.Ö., gece saatlerinde 38 yaşındaki komşusu S.D. ile apartmanın mesajlaşma grubundan binadaki tadilat nedeniyle tartıştı.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Apartman yöneticisi, saat 07.00 sıralarında eşi ve çocuğuyla dışarı çıkmak için aşağıya inen komşusuna pusu kurarak kendisine ait tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği adam, eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Mermilerden bazıları giriş kapısına isabet etti.

SALDIRGAN YÖNETİCİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.