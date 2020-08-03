03 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Arsenal - Chelsea
01:45 Avrupa Stüdyosu
03:25 Spor Hafta Sonu
04:25 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund
06:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:00 İlk Baskı
08:45 Efsanelerin İzinde
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:30 Arsenal - Chelsea
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:00 Dünya Süperbike Şampiyonası
12:30 Spor Bülteni
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Spor Kitaplığı
13:30 Dünya Süperbike Şampiyonası
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 Dünya Süperbike Şampiyonası
15:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:00 Spor Bülteni
16:15 Dünya Süperbike Şampiyonası
16:30 Transfer Günlüğü
17:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Merkezi
19:00 Avrupa Stüdyosu
19:30 Spor Akşamı
20:15 Gündem Futbol Transfer
21:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund
22:00 Spor Artı
22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:00 Spor Hafta Sonu
23:00 İleri Üçlü Transfer