03 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Arsenal - Norwich
02:10 Spor Artı
03:40 Süper Lig Özetler
04:10 TFF 1. Lig Özetler
04:30 Efsanelerin İzinde
04:35 Spor Kitaplığı
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
04:40 Takvim Yaprakları
04:45 Ronaldo Filmi
05:00 Newcastle United - Manchester City
06:25 İtalya Kupası Magazin
06:40 Süper Lig Goller
06:55 Takvim Yaprakları
06:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Leicester City - Chelsea
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:45 Süper Lig Goller
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim
14:00 TBMM-TV
15:45 Süper Lig Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 Bundesliga
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 La Liga Özetler
17:35 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:30 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
20:00 Hedef Süper Lig
20:05 Süper Lig Özetler
20:35 Lig Hatırası
21:15 Ronaldo Filmi
22:00 İngiltere Premier Lig Özetler
22:30 Stadyum
23:00 Spor Artı