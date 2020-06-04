04 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:20 Ev Yapımı

01:35 Tutunamayanlar Çevrimiçi

02:45 Ege'nin Hamsisi

03:35 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

04:10 Dert Ortağı

04:15 Vefa Dediğin

04:25 Tam Zamanı

04:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

04:50 Uzaktan Erişim

05:40 Sağlıklı Mutfak

06:25 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Ev Yapımı

22:30 Soru Küpü

23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri