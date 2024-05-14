İran\'da başörtüsü kuralına uymayan kadına şiddet uygulayan polis memuru gözaltına alındı

Uğur Kurum:

50 bin yıl önce kadınlar Müslüman ülkelerdekilerden daha özgürdü.

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Yusuf Çarman: Sende iyice abarttın. İslamiyet öncesi kız çocukları gömülüyordu, kadınlar satılıyordu. Şuan Avrupa'daki kadınların durumu çokmu iyi sanıyorsun! 49 25

yavuz d: cok sukur ulkemizde 2001 den beri ozgurluk var basi kapalisida acigida hayatini istedigi gibi yasiyor 41 29

Ersin Çetinkaya: Demek ki neymiş Mesele islam değilmiş 18 5