İran'da başörtüsü kuralına uymayan kadına şiddet uygulayan polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika
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İran'da başörtüsü kuralına uymayan kadına şiddet uygulayan polis memuru gözaltına alındı

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İran'da bir polis memurunun ''başörtüsü kuralına uymayan'' kadına fiziki şiddeti tepki topladı. Polis Teşkilatı yaptığı yazılı açıklamada, görüntülerin doğruluğunu teyit ederken söz konusu polis memurunun gözaltına alındığını açıkladı.

14.05.2024 21:21  Güncelleme: 22:26
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İran'da bir polis memurunun zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle bir kadına fiziki şiddette bulunduğuna dair görüntüler tepki toplarken Polis Teşkilatı, söz konusu polis memurunun gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan ancak ne zaman veya nerede çekildiği anlaşılamayan görüntülerde, polis memurunun bir kadına 3 kez tokat atarak zorla polis aracına bindirdiği görüldü. Olaya tepkilerin ardından Polis Teşkilatı yaptığı yazılı açıklamada, görüntülerin doğruluğunu teyit etti.

İran'da polis memuru başörtüsü kuralına uymayan kadına şiddet uyguladı

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Kadına fiziki şiddet uygulayan polis memurunun davranışının "ahlaki değerlerden uzak" olarak nitelendirildiği açıklamada, " Memur, ahlaki değerlerden uzak davranışlarını gösteren videonun yayınlanmasının ardından açığa alınarak gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulunuldu.

SON HAFTALARDA DENETİM ARTTI

İran'ın başkenti Tahran'da son haftalarda başörtüsü denetimlerine yeniden başlandığı görülüyor. İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, denetimlere Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının talebiyle başladıklarını belirtmişti.

İran\'da başörtüsü kuralına uymayan kadına şiddet uygulayan polis memuru gözaltına alındı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da başörtüsü kuralına uymayan kadına şiddet uygulayan polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Uğur Kurum: 50 bin yıl önce kadınlar Müslüman ülkelerdekilerden daha özgürdü. 49 31 Yanıtla
    Yusuf Çarman: Sende iyice abarttın. İslamiyet öncesi kız çocukları gömülüyordu, kadınlar satılıyordu. Şuan Avrupa'daki kadınların durumu çokmu iyi sanıyorsun! 49 25 yavuz d: cok sukur ulkemizde 2001 den beri ozgurluk var basi kapalisida acigida hayatini istedigi gibi yasiyor 41 29 Ersin Çetinkaya: Demek ki neymiş Mesele islam değilmiş 18 5 Ersin Çetinkaya: Çok uzak zamana gitmeye gerek yok yakın tarihi araştırırsan 80 li yıllara kadar özgürlükçü devletler diye özendiğiniz ülkelerde köle satışı ve bu insanlara işkence yapımı serbesti ve yine özgürlükçü diye özendiğiniz devletler açık kapalı demeden bir çok ülkede kadın ve çocuğu köle gibi değil bildiğin köle niyetine kullanıyor 8 11
  • Ramazan Gündoğan: Şeriat diye bağıranlar iyi izlesin! 19 12 Yanıtla
  • Oğuz Yalçın: çok değil 20 sene önce bizdeki fanatik laikler de zorla kadınların saçını açtırmaya çalışıyordu bir fark yok 17 9 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Vah vah yazık.Kadının saçı ne dert oldu bunlara. 17 3 Yanıtla
    yavuz d: 20 sene oncede bizimkilere dertti iran zorla sac gormek istemiyor bizimkilerde zorla sac gormek istiyordu 20 12
  • Turan Akhan: aynı tarife bizim burda soyunan edepsizlere de lazım açık kapalı o özgürlük ama bazısı ahlaksızlığın dibine vurmuş işi 14 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: İran'da başörtüsü kuralına uymayan kadına şiddet uygulayan polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika
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