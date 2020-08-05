05 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Spor Artı
02:30 Transfer Gündemi
05:00 Gündem Futbol Transfer
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:00 Spor Bülteni
16:30 Transfer Günlüğü
16:30 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:30 Spor Akşamı
19:30 Dakika Skor
20:15 Gündem Futbol Transfer
22:00 Spor Artı
22:00 Aktüel Futbol
23:00 Aktüel Futbol Transfer