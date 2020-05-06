06 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

06 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı

06 Mayıs 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Aramızda Kalsın 01:30 Aramızda Kalsın 02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 04:20 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:15 Kiralık Aşk 12:45 Evde Hareket Zamanı 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:45 Erkenci Kuş 18:30 Star Haber 20:00 İşler Güçler 20:10 Jet Sosyete 22:30 Altın

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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