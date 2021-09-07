Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup Karşılaşması Cebelitarık
03:45 % 100 Futbol
05:00 Spor Artı
06:00 FIFA Magazin
06:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
06:58 İstiklal Marşı
08:10 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
08:45 Efsanelerin İzinde
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup Karşılaşması Cebelitarık
11:45 Takvim Yaprakları
11:50 Spor Kitaplığı
11:55 Dünya Superbike Yarışları
12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Cev 2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Grup Karş. Ku
16:10 Dünya Superbike Yarışları
17:00 Aktüel Futbol Transfer
19:00 Spor Bülteni
20:00 Gündem Futbol Transfer
22:00 Spor Bülteni
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika