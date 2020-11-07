07 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Güneşin Kapıları

01:30 Acımasız

02:00 Güneşin Kapıları

03:15 Acımasız

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Medcezir

09:30 Dizi

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Sinema

13:15 Gerçeğin Peşinde

14:00 Afacan Beşler

15:30 Dizi

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Menajerimi Ara

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Dizi

20:00 Mumya Geri Dönüyor

22:45 Mumya Geri Dönüyor