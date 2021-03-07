Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Yer Çekimi
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Benim Adım Melek
01:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:40 Işığın Prensesi
06:55 Böyle Bitmesin
08:40 Diriliş Ertuğrul
08:55 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender
11:40 Acemi Anneler Stüdyo
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şefin Özel Konuğu
13:30 Doru
14:05 Masumlar Apartmanı
15:25 Benim Adım Melek
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika