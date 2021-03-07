07 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Yer Çekimi

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Benim Adım Melek

01:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:40 Işığın Prensesi

06:55 Böyle Bitmesin

08:40 Diriliş Ertuğrul

08:55 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler Stüdyo

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şefin Özel Konuğu

13:30 Doru

14:05 Masumlar Apartmanı

15:25 Benim Adım Melek

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Teşkilat