Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Sadakatsiz
01:45 Matrix
02:30 Gelinim Mutfakta
03:45 Müzik Arası
04:15 Afili Aşk
05:00 Afili Aşk
06:30 Sihirli Annem
07:00 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
14:00 Kara Murat Ölüm Emri
15:45 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
16:30 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:45 Matrix
23:45 6 Başlı Köpekbalığı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika