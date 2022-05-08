08 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:30 Kasaba Doktoru

03:15 Doğayla Mücadele

04:40 Şehrime Hoş Geldiniz

05:00 Kalk Gidelim

08:20 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Merhamet Umutsuzluğa Yolculuk

14:15 Gülşah

16:20 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat