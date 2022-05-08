Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:30 Kasaba Doktoru
03:15 Doğayla Mücadele
04:40 Şehrime Hoş Geldiniz
05:00 Kalk Gidelim
08:20 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Merhamet Umutsuzluğa Yolculuk
14:15 Gülşah
16:20 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika