ABD Üniversitelerinde Filistin Protestoları: En Az 570 Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
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ABD Üniversitelerinde Filistin Protestoları: En Az 570 Öğrenci Gözaltına Alındı

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ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı protestolar, diğer saygın üniversitelere de sıçradı. En az 570 öğrenci gözaltına alındı. Güney California Üniversitesi mezuniyet töreni iptal edildi. Filistin'e destek veren profesör ters kelepçeyle gözaltına alındı.

26.04.2024 09:58  Güncelleme: 10:30
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ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 1 hafta önce 70 kişiyle başlayan ve üniversite yönetimi ile öğrencileri karşı karşıya getiren Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı.

EN AZ 570 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki gösteren öğrencilere ve öğretim üyelerine sert şekilde müdahale ederken, New York Üniversitesi'nde 120, Columbia Üniversitesi'nde 100, Emerson Kolejinde 100, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 90, Yale Üniversitesi'nde 60, Teksas Üniversitesi'nde 50, Indiana Üniversitesi'nde 33, Minnesota Üniversitesi'nde 9, Ohio Eyalet Üniversitesi'nde 5 ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitesi'nde 3 olmak üzere en az 570 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar

MEZUNİYET TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Güney California Üniversitesi 10 Mayıs'ta yapılması planlanan diploma töreninin yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Tören katılımcılarına yönelik güvenlik incelemesinin zaman gerektirdiği belirtilen açıklamada "Geleneksel olarak 65 bin öğrenci, aileleri ve arkadaşlarını kampüsümüze getiren tören iptal edilmiştir" denildi.

PROFESÖRÜ TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALDILAR

ABD'deki gösteriler sırasında bugün kaydedilen bir görüntü ise infial yarattı. Filistin yanlısı protestolara destek veren öğrencilere sert müdahale eden polislere "Ne yapıyorsunuz?" diye soran Emory Üniversitesi'nde görevli ekonomi profesörü Caroline Fohlin ters kelepçeyle gözaltına alındı.

İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar

"AKADEMİSYENLERİMİZ GÖZ GÖRE GÖRE TUTUKLANIYOR"

Profesör Fohlin'in yerlerde sürüklendiği gözaltı görüntüleri ABD'de büyük tepkilere neden olurken, bazı gazeteler "Ülkemiz İsrail'e destek olmak için akademisyenlerimizi göz göre göre tutukluyor" manşetleri attı.

Gazeteler, Filistin, Ekonomi, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Üniversitelerinde Filistin Protestoları: En Az 570 Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Üniversitelerinde Filistin Protestoları: En Az 570 Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
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