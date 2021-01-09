09 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Akrep 00:15 Menajerimi Ara 03:00 Tehlikeli Arama 03:35 Korumalar 04:30 Tehlikeli Arama 05:00 Geniş Aile 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:00 Medcezir 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 13:15 Gerçeğin Peşinde 14:00 Sinema 14:00 Menajerimi Ara 16:15 En Güzel Bölüm 16:30 Dizi 16:30 Söz 16:45 Sefirin Kızı 18:30 Star Haber 20:00 Akrep 20:00 İbo Show

Son Dakika

Bayern Münih 2-0 öne geçtiği maçta Mönchengladbach 3-2 mağlup oldu

Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı

Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı

Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu

Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu

Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım

Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı

Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili