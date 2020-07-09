09 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

00:15 Doya Doya Moda

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

01:30 Doya Doya Moda

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:30 Survivor Panorama 2020

03:30 Sinema

04:00 Survivor Panaroma

05:30 Sinema

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

12:15 Sinema

12:30 Doya Doya Moda

14:15 Sinema

16:30 Survivor Panorama 2020

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler