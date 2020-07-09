09 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
00:15 Doya Doya Moda
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:30 Survivor Panorama 2020
03:30 Sinema
04:00 Survivor Panaroma
05:30 Sinema
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
12:15 Sinema
12:30 Doya Doya Moda
14:15 Sinema
16:30 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler