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1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi

01.12.2021 20:42

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğin sobada yakarak öldürdüğü olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Jandarma tarafından gözaltına alınan anne, baba ve babaanne adliyesine sevk edildi

Türkiye, Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven babayı konuşurken bir korkunç haber de Yozgat'tan geldi. Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi Fatma Büyük (25), komşularına 1 aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

ÖNCE BIÇAKLA KESMİŞ, SONRA YAKMIŞ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri Fatma Büyük'ü gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi.

BEBEĞİN KATLEDİLDİĞİ EV GÖRÜNTÜLENDİ

Yozgat'ın Çandır ilçesinde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi. Bu arada, Cumhuriyet Savcısı, jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evin bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerin tamamlanması ardından bebeğin cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bir aylık bebeğin sobada yaktığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Türkiye'yi derinden yaralayan olay sonrası anne ile birlikte baba ve babaanne de gözaltına alındı. Bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne Fatma Büyük'ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili annenin yanı sıra baba eşi Hakan Büyük ve babaanne de Çayıralan adliyesine sevk edildi.

Bir aylık bebeğin sobada yaktığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi
1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi
1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi
1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Jandarma, Gözaltı, Çandır, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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