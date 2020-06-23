1 çocuk annesi kendisini iple tavana astı - Son Dakika

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, Hanife Köse (43) evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Karşı Mahalle'de meydana geldi. 1 çocuk annesi Hanife Köse evde kimse olmadığı sırada kendisini iple tavana astı. Eşi eve döndüğünde karısının tavanda asılı olduğunu görünce şoke oldu. Kocasının feryadını duyan ve eve gelen komşular, Köse'yi ipe asılı halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hanife Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Hanife Köse'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.