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1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmatın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmatın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kumkale'de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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