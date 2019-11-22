Son Dakika Haberleri: 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi
Son Dakika Güncel 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi - Son Dakika

1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmatın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmatın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kumkale'de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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