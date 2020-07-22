1 kişinin öldüğü kaza sonrası kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aracıyla çarptığı kişinin ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, Susurluk ilçesi Karapürçek Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen bir araç, Afganistan uyruklu A.K.'ya çarparak olay yerinden kaçtı. A.K. kaza sonrası hayatını kaybederken, olayın fail ya da faillerinin bulunması için Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT timlerinden özel bir ekip kuruldu. Olay yerinde tespit edilen kırık sinyal parçalarının Opel Vectra marka araca ait olduğunun tespit edilmesi üzerine, güzergahta bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri detaylı şekilde incelendi. İnceleme sonucunda, A.K. isimli şahsa çarparak olay yerinde kaçan şüphelinin Ö.B. olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli Ö.B. hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR