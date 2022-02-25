1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış - Son Dakika
Üye Girişi

1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış

25.02.2022 16:33
1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış

İZMİT'te komşu iki aile arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Tarık Tanaç, toprağa verildi.

İZMİT'te komşu iki aile arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Tarık Tanaç, toprağa verildi. Kavganın sosyal medyada görüntülü konuşma sırasında yaşanan küfürleşme nedeniyle çıktığı belirtildi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Komşu iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salih Ö., pompalı tüfekle ateş açıp 6 kişiyi vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Tarık Tanaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Salih Ö. ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından Tarık Tanaç'ın yakınları bir araya gelerek diğer aileye ait 2 evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Olay sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Evlerin yandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.KAVGANIN NEDENİ KÜFÜRLEŞMEBu arada olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tarafların sosyal medya üzerinden görüntülü konuşurken küfürleştikleri, ardından da çıkıp kavga ettikleri belirtildi.Polis ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için bölgede önlemlerini sürdürüyor. Yanan evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokağın her iki girişinde de nöbet tutuyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.


1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış
1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış
1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış
1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış
1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış
1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış
1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış
1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış
YORUMLAR
500
Husumetli olduğu kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı Husumetli olduğu kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı

kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış - Son Dakika


Son Dakika
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
15:54 Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! Ronaldo'nun takımı da dahil oldu
15:43 AK Partili Akbaşoğlu net tarih verdi: EYT sorunu 2022 içinde kesin olarak çözülecek!
14:45 Adı rüşvet iddialarına karıştı! Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:40:27. #1.13#
SON DAKİKA: 1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement