1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış - Son Dakika

İZMİT'te komşu iki aile arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Tarık Tanaç, toprağa verildi. Kavganın sosyal medyada görüntülü konuşma sırasında yaşanan küfürleşme nedeniyle çıktığı belirtildi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Komşu iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salih Ö., pompalı tüfekle ateş açıp 6 kişiyi vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Tarık Tanaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Salih Ö. ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından Tarık Tanaç'ın yakınları bir araya gelerek diğer aileye ait 2 evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Olay sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Evlerin yandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.KAVGANIN NEDENİ KÜFÜRLEŞMEBu arada olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tarafların sosyal medya üzerinden görüntülü konuşurken küfürleştikleri, ardından da çıkıp kavga ettikleri belirtildi.Polis ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için bölgede önlemlerini sürdürüyor. Yanan evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokağın her iki girişinde de nöbet tutuyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.