1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Bursa'da bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler, Atatürk Stadyumu Meydanı'nda toplanan grupların yürüyüşe geçmesiyle başladı.

Darmstad Caddesi'nde devam eden yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

Kontrol noktalarından miting alanına alınan katılımcılar, halay çekip şarkılar söyledi.

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ise HAK-İŞ Konfederasyonu Bursa İl Başkanlığı öncülüğünde bağlı şube başkanlarıyla birlikte 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.

-Eskişehir

Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Atatürk Bulvarı'nda toplanarak sloganlar eşliğinde Odunpazarı Meydanı'na yürüdü.

Gruplar, meydandaki etkinliğin ardından dağıldı.

Balıkesir

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı'nda toplanan çalışanlar, Kuvayi Milliye Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, tertip komitesi adına Kristal-İş Şube Başkanı Tangüder Tatar'ın konuşmasıyla sürdü.

Etkinlik, katılımcıların müzik eşliğinde halay çekmesiyle tamamlandı.

Kütahya

Kütahya'da Zafer Meydanı'nda toplanan Hak-İş Konfederasyonu üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, burada yaptığı konuşmada, daha fazla dayanışma, daha çok refah, istihdam, iş güvenliği ve sağlığı, örgütlü toplum ve daha güçlü bir Türkiye için meydanlarda olduklarını söyledi.

Emekçilerin üretmeye devam edeceğini belirten Ödemiş, "Hak-İş olarak 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Yalova

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen etkinlik, Deprem Anıtı'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşle başladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında meydana gelen grup, yapılan üst kontrollerinin ardından kutlama yapılacak alana alındı. Ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan ve sloganlar atan gurup, yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde halaylar çekip eğlendi.

Çanakkale

Çanakkale'de eski Salı Pazarı mevkisinde toplanan çok sayıda katılımcı burada İnönü Caddesi'ne doğru yürüdü.

Buradan Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar katılım sırasına göre içeriye alındı

Geniş güvenlik önlemleri içindeki kutlamalar olaysız şekilde sona erdi.